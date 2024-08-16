استشهاد 7 فلسطينيين بهجوم وحشي للاحتلال في مخيم جباليا

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، قال جهاز الدفاع المدني بغزة في منشور عبر منصة تلغرام: “استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في مخيم جباليا شمال القطاع”.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية شقة سكنية تعود لعائلة أحمد في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وتداول صحافيون ونشطاء مقاطع فيديو أظهرت جثة معلقة خارج الشقة المستهدفة وقد تحولت إلى أشلاء بفعل الغارة العنيفة.

وأفاد المُسعف الفلسطيني عبد القادر أحمد، الذي كان يقوم بمهامه في قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى كمال عدوان، بأنه تلقى اتصالا بشأن قصف منزل في مخيم جباليا، ليُصدم عند وصوله المكان أن المنزل المستهدف هو منزل عائلته، وقد استشهد والداه.

استشهاد فلسطيني من طواقم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن من طواقم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في أبراج القسطل في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع غارات شنها الاحتلال على منطقة الجعفراوي جنوب المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ في المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على مناطق شمال خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال مربعات سكنية ومنازل شمال شرق خان يونس وفي حيي تل السلطان والسعودي غرب مدينة رفح.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا للمواطنين في حارة أبو مصطفى بمنطقة قاع القرين شرق مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.