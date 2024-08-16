فيديو خاص: الملايين في اليمن يطالبون برد موجع على الاحتلال!!

العالم - خاص بالعالم

ومنذ عملية طوفان الأقصى وعلى مدى 11 شهراً لم يتوقف الحراك الشعبي اليمني المناصر لفلسطين، بل يتجدد كل أسبوع بزخم أكبر، الحشود في صنعاء لم تتعب حناجرها وهي تهتف دعماً لغزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر.

وكما هو حال هذا الميدان امتلأت عشرات الساحات في عدة محافظات أخرى، توحد شعارها "نصرة للأقصى وغزة.. الإسناد مستمر والرد قادم.

الاحتجاجات الغاضبة في المدن اليمنية جددت الدعوات لمحور المقاومة بضرورة الرد الموجع على كيان الاحتلال جراء تواصل مجازره ضد أبناء غزه بدعم أمريكي وغربي.

وندد المتظاهرون بما يقوم به الكيان من تدنيس بحق الأقصى الشريف، وبالمواقف العربية الباهتة إزاء هذه الانتهاكات والجرائم

التظاهرات حيّت كذلك صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وعملياتهم الجهادية أمام آلة القتل الصهيونية، وعلى رأسها عمليات كتائب القسام الأخيرة.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني بارك المتظاهرون تشكيل حكومة التغيير والبناء، مؤكدين التأييد المطلق لقرارات القيادة اليمنية في سياق التغيير الجذري.

التظاهرة الشعبية بصنعاء هي واحدة من نحو 280 تظاهرة أخرى يشهدها اليمن بالتزامن في عدة مدن يمنية دعماً لقطاع غزة، ويؤكد اليمنيون أنهم مستمرون في حالة الإسناد لفلسطين بكافة الطرق الممكنة.

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