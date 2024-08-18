هلاك قائد سرية صهيوني في حي الزيتون جنوب غزة

العالم - الإحتلال

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أن القتيل يدعى "يوتام يتسحاق بيليد"،34 عاما، وهو قائد سرية برتبة رائد احتياط، ويعمل في مجال الدعم اللوجستي.

وأوضحت إذاعة الجيش، الظروف التي قتل فيها الضابط، مشيرة إلى أن قوة لوجستية للجيش الإسرائيلي تعرضت لانفجار عبوة ناسفة عند دخولها أطراف حي الزيتون، أدت لمقتل الضابط ووقوع إصابات.

وأشارة الإذاعة إلى أن انفجار العبوة أعقبه خروج عدد من المسلحين من مبنى مجاور، أطلقوا النار تجاه القوات قبل أن ينسحبوا من المكان.

وبمقتل الضابط الإسرائيلي اليوم، يترفع عدد قتلى جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية شهر آب/ أغسطس الجاري في جميع جبهات القتال إلى خمسة وفق الاعتراف الرسمي للاحتلال؟

ووفقاً لمركز عكا للشؤون الإسرائيلية، فإن إسرائيليين اثنين قتلا في الرابع من الشهر الجاري في عملية طعن في حولون قرب تل أبيب.

كما قتل جندي إسرائيلي في الحادي عشر من الشهر الجاري في عملية إطلاق نار قرب غور الأردن، وفي الثاني عشر من آب الجاري قتل جندي إسرائيلي بسلاح قناص فلسطيني في معارك غزة.

واليوم السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس من جانبها، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات الاحتلال في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأقرت مواقع إسرائيلية بوقوع ما وصفته بالحدث الأمني الصعب في غزة، فيما أشارت مواقع أخرى (غير رسمية) لمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 9 اخرين أحدهم بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة بمعارك غزة.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 691 جنديا وضابطا، هذا بالإضافة لإصابة 4213 وفق المعطيات التي يعلنها جيش الاحتلال، في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات داخلية بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره البشرية والتي تزيد عن ذلك بكثير.