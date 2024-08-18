الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 18-08-2024

الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 18-08-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 16-08-2024