تخرصات جديدة لـ'نتنياهو'.. يهدد الصفقة!

العالم - الإحتلال

ونقل ممثلو عائلات الرهائن الإسرائيليين عن رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو "أن تل أبيب لن تتخلى عن محوري فيلادلفيا ونتساريم تحت أي ظرف، ومهما كانت الضغوط".

وأضافوا: "نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار مؤقت، لا يوقف القتال، بغرض استعادة الرهائن، ولم يكن هناك حديث عن انسحاب أو تقليص القوات في قطاع غزة"، مشيرين إلى أن "نتنياهو لم يستسلم للضغوط الأمريكية".

وقبل أيام، أكد مكتب نتنياهو في بيان أن الأخير "يصر على أن نبقى على طريق فيلادلفيا وسنواصل العمل لتعزيز صفقة من شأنها زيادة عدد "المختطفين" الأحياء إلى أقصى حد وهي التي ستمكن من تحقيق أهداف الحرب".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر في وزارة الحرب الإسرائيلية أنها كتبت أنه "لا يوجد ما يشير إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق" وأصدرت "حماس" بيانا، حملت فيه نتنياهو "المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء" وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما هاجم أهالي الأسرى المحتلين نتنياهو وقالوا له: "يا حكومة الدماء.. كان من الممكن إعادة الأسرى أحياء".

و جاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، أنه أعاد جثث ستة أسرى "إسرائيليين" إلى تل أبيب بينما كانوا في أسرهم أحياء.. الأمر الذي أثار موجة غضب من قبل أهالي الأسرى "الإسرائيليين" والقيادات السياسية "الإسرائيلية"، الذين اتهموا نتنياهو بإفشال صفقة التبادل في لحظاتها الأخيرة.