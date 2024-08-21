برلماني عراقي يرد على تحريض السفيرة الامريكية بشأن قانون الأحوال الشخصية

العالم-العراق

وكتب سالم، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "إلى سفيرة الشر الأمريكية ضعي في فمك التراب، واسكتي ولاتتدخلي فيما لايعنيك، وأحوالنا الشخصية شأن عراقيّ".

واضاف سالم: "لانسمح لأساليبك القذرة في تشويه مجتمعنا وانحلاله، وأين أنتِ من أشلاء أطفال غزّة أم لكِ عين عوراء كأسيادك" .

وكان النائب حسن سالم اكد قبل أيام في تدوينة أخرى: "سنمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية و لن ننتبه لإصوات الشذوذ والانحراف من بعض المنظمات المشبوهة التي تتغطى بعنوان (المجتمع المدني) والتي تزعزع استقرار المجتمع وتعمل على الاسرة العراقية".