"جسم جوي مشبوه" فوق شواطئ نهاريا يفزع الإسرائيليين

العالم - الإحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله استهدافه موقعين عسكرين إسرائيليين في استمرار للمواجهة بين الطرفين عبر الحدود.

وقال حزب الله، في بيان، إن مقاتليه هاجموا بطائرة بدون طيار انقضاضية مقر قيادة اللواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا وتحقيق إصابة دقيقة.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع مسغاف عام بالأسلحة المناسبة، مشيرا إلى تحقيق ما وصفها بإصابة مباشرة أيضا.

وكانت الجماعة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق، أن مقاتليها استهدفوا جنود جيش الاحتلال في موقع هرمون بطائرة بدون طيار انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة.

في السياق ذاته، أفادت بلدية كريات شمونة بسقوط عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة دون إصابات.