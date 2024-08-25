العالم - لبنان

وأعلن حزب الله أنه شن هجومًا جويًا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق "الإسرائيلي"، بدأ باتجاه هدف عسكري "إسرائيلي" نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".



وأكد شحادة، أن هجوم حزب الله بدأ بعدد من الصواريخ على طول الجبهة الممتدة غربا من عكا حتى الجولان شرقا، من أجل إلهاء منظومة الدفاع الجوي "الإسرائيلية" المؤلفة من القبة الحديدية ومقلاع داود والطائرات الحربية.



وأشار إلى أن المقاومة اللبنانية نجحت في خطتها، لأن "إسرائيل" ركزت على الهجوم الجوي الصاروخي، الذي كان طعمًا لها لكي تنشغل بهذا الهجوم الأولي، لتتمكن المقاومة من إرسال أسراب من الطائرات المسيّرة، والتي اخترقت الأجواء "الإسرائيلية" ووصلت إلى هدفها الأساسي القريب من "تل أبيب".



ووصف الخبير العسكري والإستراتيجي هجوم حزب الله "بالاستثنائي"، لأنه تمكّن من خداع الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال جعله ينشغل بالهجوم الصاروخي، في حين تمكنت المقاومة اللبنانية من الوصول إلى الهدف الأساسي، وإصابته إصابة مباشرة.



وصباح اليوم الأحد، أعلن حزب الله اللبناني إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية "إسرائيلية" ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال "تل أبيب" القيادي فيه فؤاد شكر في أواخر يوليو/تموز الماضي.



وقال حزب الله، في بيان حمل رقم (3)، إنه بعون الله تعالى تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وانجزت بحمد الله تعالى.



وأكد حزب الله في بيانه، أن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم. ‏





