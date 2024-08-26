صور/هجوم شرس على أكاديمي إماراتي بعد تغريدته حول أبو عبيدة

العالم- الامارات

وقال عبد الله، تعليقا على بيان أبو عبيدة الأخير، الذي أشاد برد حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر، ولفت إلى أنه "لا أمان للاحتلال من العقاب"، بالقول: " هل ما زال هناك من يهتم ببياناته؟".

وتفاعل عدد كبير من المعلقين على سؤال عبد الله، منهم الصحفي الفلسطيني الأمريكي سعيد عريقات، الذي علق بالقول: "نعم يا صديقي عبدالخالق، هناك من يهتم ببيانته؛ نحن نهتم، الفلسطينيون يهتمون، خاصة الصامدون في غزة، تحياتي".



وسخر كثير من المشاركين من سؤال عبد الله، واعتبروه تقليلا من شأن المقاومة، بل قال البعض، إن مجرد تفكيره بكتابة منشور عن أبو عبيدة، يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به وبياناته التي يسخر منها الأكاديمي الإماراتي.



وكان الأكاديمي الإماراتي خرج بتصريحات قبل أيام، ضمن مشاركته في حلقة ضمن برنامج "عرب كاست"، إن الامارات "عندما تذهب للتطبيع، فهي تعرف ما تقوم به، وعلينا جميعا أن ندعم، وعندما تذهب إلى اليمن علينا أن نعرف أنها تدرك تماما أنها ذهبت إلى اليمن، وخاضت تلك المعركة وهي تدرك ذلك" على حد قوله.



وجاء في التصريحات: "أنا عندي يقين لو تأتي حكومة الإمارات وتذهب بنا إلى جهنم سوف تعيدنا أيضا سالمين.. هكذا هي الثقة مطلقة في حكومة الإمارات".



وقال المشاركون:



