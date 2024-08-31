الجهاد الاسلامي تعلق على العملية النوعية المزدوجة بالخليل

العالم- فلسطين

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان ان "التضليل الإعلامي الذي يمارسه العدو عبر نشر روايات مفبركة والتقليل من شأن الاختراق الأمني الذي حققه المقاومون في هذه العملية، لن يغير من واقع الأمر شيئاً. بل تكشف هذه المحاولات أن العملية قد أصابت المستويين الأمني والسياسي في الكيان بالحرج الشديد".

واضافت" نبارك العملية النوعية المزدوجة التي نفذها مقاومون أبطال في مستوطنة غوش عتصيون، شمال الخليل المحتلة، والتي أوقعت عدداً من جنود الاحتلال من بينهم ضابط".

وجددت الحركة التأكيد على أنّ "كل محاولات العدو القضاء على المقاومة سواء في الضفة أو في غزة، ستبوء بالفشل"، مؤكدة ان "الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ومستوطنيه، هي الوقود ألأول للمقاومة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضابطًا وجنديًّا أصيبا في محطة وقود غوش عتصيون بـ"نيران صديقة".

وقال بيان لجيش الإحتلال إن "سيارة اشتعلت فيها النيران في محطة الوقود عند مفترق غوش عتصيون.

وقامت القوات التي وصلت إلى النقطة بإطلاق النار على الشاب الذي خرج من السيارة وحاول مهاجمتها وقتلته.

وأصيب 3 أشخاص بجروح بالغة ومتوسطة، في انفجار المركبة في محطة الوقود.