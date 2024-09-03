وزير الدفاع الايراني: اتجاه الاستثمار في سواحل مَكُران آخذ في النمو

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وقال العميد طيار نصير زادة في اجتماع مجلس الإدارة والأمناء في ميناء تشابهار مساء الاثنين: يجب الانتهاء من المشاريع الصناعية لوزارة الدفاع في تشابهار في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من رؤية تنمية وتطوير أفضل لهذه المناطق الاستراتيجية.

وأكد على استخدام الاقتصاد الموجه نحو البحر في تنمية سواحل مكران، وقال: تم التخطيط اللازم لبناء مطار جديد في الموقع الحالي لمطار كنارك.

وأشار وزير الدفاع إلى أنه بدأ زياراته الى المحافظات من محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، وأضاف: “الحكومة لديها خطة لحل مشاكل أهل هذه المحافظة، ولكل مسؤول مهمة ميعنة ضد نطاق عمله، وتتم متابعة القضايا التي أثارها المسؤولون وإمام الجمعة وممثل أهالي تشابهار في البرلمان على أساس الأولوية.

وأضاف وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة: قمت بتفقد المشاريع الصناعية لوزارة الدفاع وطاقات الترانزيت والتجارة على سواحل مكران، بما في ذلك مدينة مكران للبتروكيماويات، وميناء "الشهيد بهشتي"، ومحطات تصدير المنتجات الكيمياوية، وشركة مكران للمياه، ومحطة تحلية المياه، حيث حققت تقدما جيدا.

وقال: تم الاستثمار المناسب في مجال البتروكيماويات والأغذية في تشابهار، ويجب الانتهاء من تنفيذ خطط وزارة الدفاع في أسرع وقت ممكن للوصول إلى مرحلة خلق فرص العمل لسكان هذه المنطقة.

وتابع: ان "شواطئ مكران بإمكاناتها المتعددة وموقعها الاستراتيجي تلعب دوراً مهماً في تنمية التجارة وحل مشاكل أهل المنطقة".

وقال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة: إن رئيس الجمهورية مهتم جداً بإتمام هذه الخطط وسيتم الانتهاء من تنفيذ بعض هذه الخطط بحلول العام المقبل (العام الايراني المقبل يبدا في 21 اذار/مارس 2025).

واضاف: هذه المنطقة ذات أهمية اقتصادية وثقافية وعلينا واجب اتخاذ خطوات نحو التنمية الشاملة لهذه المنطقة.

وذكر أن دائرة الاقتصاد قامت باستثمارات مناسبة في قطاعي البتروكيماويات والأغذية في تشابهار، وأضاف: الإسراع في إنجاز خطط وزارة الدفاع وخلق فرص العمل للكوادر المحلية هو أحد أهداف الرحلة إلى هذه المنطقة.

وأشار وزير الدفاع إلى إنشاء مستشفى عسكري في ميناء كنارك وقال: هذا المستشفى يجب أن يخدم جميع الناس في أسرع وقت ممكن وبمساعدة وزارة الصحة يجب التخطيط له من حيث القوى العاملة والمعدات والمرافق بما يتيح تقديم الخدمات المناسبة.