مصر تهدد نتنياهو!

العالم - مصر

وقالت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء: إن القاهرة "ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤججة للاحتقان في المنطقة"، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية.

وأضاف البيان أن القاهرة ترفض أيضاً "محاولة نتنياهو الزج باسم مصر لعرقلة التوصل إلى صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بقطاع غزة".

كما أكد البيان "حرص مصر على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة؛ بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".

وكان نتنياهو قال، أمس الاثنين، إن حركة "حماس" تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا، موضحاً: "لقد حرصنا على ألا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا، لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن نتنياهو "متمسك بمبدأ بقاء "إسرائيل" فعليا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين "إسرائيل" وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن ذلك.