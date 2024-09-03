فيديو حصري: مدينة الخليل تحت الحصار وكاميرا العالم ترصد الأوضاع

العالم - مراسلون

في ظل تصعيد غير مسبوق، تمكن فريق قناة العالم الإخبارية بصعوبة بالغة من دخول مدينة الخليل التي تشهد إغلاقاً كاملاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد عمليتي غوش عتصيون وترقوميا. كما ترون في الصور، نحن الآن على أحد الحواجز العسكرية والبوابات المغلقة التي كانت تمر من خلالها آلاف المواطنين الفلسطينيين يومياً باتجاه مناطق الجنوب.

ورصدت كاميرا العالم تمركز جيش الاحتلال على النقاط الحيوية حيث يمنع حركة مرور الفلسطينيين بشكل كامل، حتى مركبات الإسعاف والحالات الإنسانية لا يُسمح لها بالمرور. وهذا المشهد يتكرر على باقي مداخل مدينة الخليل، مما يزيد من سوء الأوضاع في ظل هذه الإغلاقات الشاملة.

وقال مراسل العالم إن بعض أهالي الخليل يضطرون لسلوك طرق جبلية وعرة للوصول إلى المدينة، مما يستغرق ساعات طويلة.

وأضاف إن الأوضاع في مدينة الخليل صعبة للغاية، حيث تشهد إغلاقات شاملة لم تتكرر منذ سنوات بعيدة. جيش الاحتلال يشدد من تواجده في مناطق عديدة، مما يلحق خسائر فادحة في القطاعين التجاري والصناعي، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على التجارة والصناعة.

ونوه مراسل العالم إلى أن الوضع في مدينة الخليل ينذر بكارثة إنسانية، حيث لا يُسمح بشاحنات الأغذية بالدخول أو الخروج من المدينة. هذا هو الحال في مدينة الخليل، حيث الأوضاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.