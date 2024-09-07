عضو حماس: نتنياهو يعطل التوصل لأيّ اتفاق

العالم-فلسطين

واضاف بچران أن نتنياهو يتحمل مسؤولية مقتل الأسرى ونحن لم نضف أي شروط جديدة بعد موافقتنا على مقترح بايدن.

وأشار إلى أن ⁠استهداف وقتل الاحتلال للناشطة التركية مقصود ومتعمد، وهذا هو سلوك الاحتلال تجاه أي نوع تضامن مع فلسطين.

وأكد أن ⁠مشاهد تعذيب الاحتلال للأسرى في سجن مجدو دليل على انتهاك ممنهج بحق شعبنا.

وذكر "⁠سنمارس حقنا الطبيعي في المقاومة والثبات والصمود ومواجهة كل المخططات المتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة".

وتابع بأن تصعيد العدوان على أهلنا في الضفة المحتلة لن يثني شعبنا عن المقاومة، ومطلوب من السلطة الفلسطينية خطوات أكبر مما هو موجود الآن.

من جانبها، قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر خلال 48 ساعة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و162 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة بغزة ان ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40.939 شهيدا و94.616 مصابا منذ 7 أكتوبر.