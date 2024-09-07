 تطوير بروتوكول آمن ضد هجمات التشفير الكمومي من قبل شركة ايرانية

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وبحسب وكالة أنباء "آنا" للعلوم والتكنولوجيا، قال محمود أقوامي بناه، المدير التنفيذي لهذه الشركة القائمة على المعرفة، في إشارة إلى التهديدات السيبرانية المتزايدة: إن منتجات دماوند ودنا، التي يتم إنتاجها باستخدام أحدث إنجازات التكنولوجيا الرقمية، يمكن أن تلعب دورا مهما في حماية المعلومات الحساسة للمنظمات والبنى التحتية الحيوية في البلاد، وذلك من خلال إنشاء طبقة دفاع قوية يتم إنشاؤها باستخدام خوارزميات ما بعد الكم المتقدمة، تعمل هذه المنتجات على زيادة أمان شبكات المؤسسات بشكل كبير ضد الهجمات السيبرانية التي تنفذها أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

وفيما يتعلق باستخدام هذه المنتجات، قال: مع تطوير بروتوكول آمن ضد المهاجمين الكميين لمنتجاتنا، سيتم تحقيق مستوى جديد من أمن الاتصالات في المنظمات. وتم تصميم هذه المنتجات وتصنيعها خصيصا بغرض ربط الشبكات الحساسة في المؤسسات التي تحافظ على البنى التحتية الحيوية والصناعية في البلاد.

وتابع : هذا المنتج، بالإضافة إلى خلق الأمان باستخدام بنية فريدة، يمكن أن يجعل من المستحيل تقريبا اختراق المؤسسة، وله واجهة مستخدم بسيطة جدا، ومن السهل تثبيته واستخدامه في أي شبكة.

وقال: تهدف هذه المنتجات إلى منع اختراق المهاجمين للمنظمة ومنع تسرب المعلومات الحساسة الخاصة بالمنظمة،والشبكات المحلية المختلفة للمنظمة ذات مستوى الأمان المختلف التي تتصل بها .

واضاف: من ميزات هذا البرنامج هو زيادة مستوى الأمان للبنية التحتية الحيوية للبلاد، وواجهة المستخدم السهلة، وإمكانية الاتصال الآمن بالشبكات المعزولة ذات الحساسية العالية والهندسة المعمارية الفريدة.