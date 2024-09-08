كنعاني: ايران لم تكن ابدا جزءا من الازمة الروسية-الاوكرانية

العالم - ايران

وردا على سؤال مراسل وكالة ارنا حول الادعاء القائل بان ايران ترسل صواريخ باليستية الى روسيا، اوضح كنعاني انه كما تم التأكيد عليه مرارا وتكرار ،فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية، وضمن معارضتها للحرب فهي في نفس الوقت تدعم الحل السياسي لحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الصراعات العسكرية.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على أنه ومنذ بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية، لم تكن إيران أبدا جزءا من هذا الصراع العسكري واستمراره،ودعمت دائما الحل السياسي والحوارات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة.

واضاف كنعاني بأن نهج الجمهورية الإسلامية الايرانية مبدئي وعلني وواضح وراسخ فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، لافتا الى ان تكرار الادعاء بإرسال صواريخ باليستية الى روسيا هو أمر له أهداف ودوافع سياسية لبعض الدول الغربية وهو لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

كما بيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن التعاون العسكري التقليدي الايراني-الروسي له تاريخ أقدم بكثير من بداية الحرب الأوكرانية، ويأتي هذا التعاون في إطار الاتفاقيات الثنائية ويستند إلى الأعراف والقوانين الدولية ولا علاقة له بالأزمة الأوكرانية.