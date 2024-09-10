تفاصيل مهولة عن القنابل التي قصفت منطقة المواصي

العالم - خاص بالعالم

وقال اسماعيل الثوابته في تصريح خص به قناة العالم ان جيش الاحتلال استخدم قنابل عملاقة اميركية الصنع مخصصة لقصف الجبال والمباني الشاهقة في استهداف خيام النازحين المصنوعة من البلاستيك والنايلون في منطقة المواصي.

واستشهد أكثر من 40 مدنياً، واصيب نحو 60 آخرين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في غارة بصواريخ ارتجاجية طالت خياماً للنازحين بمنطقة المواصي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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ودانت حركة حماس المجزرة المروعة، نافيةً مزاعم الاحتلال بوجود عناصر لها في الخيام المستهدفة.