ناجون من مجزرة المواصي يروون ما حدث بعد سقوط الصواريخ

العالم - مراسلون

واستشهد أكثر من أربعين مدنياً، واصيب نحو ستين آخرين في هذه المجزرة التي طالت خياماً للنازحين بمنطقة المواصي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأکد مراسل قناة ان منطقة المواصي هي من المناطق المعدودة المعلنة منطقة آمنة للنازحين والتي يقطنها الالاف من الفلسطينيين النازحين من المناطق المختلفة في قطاع غزة.

ووثقت کاميرا العالم حفراً عميقة أحدثتها الصواريخ والتي أکد مراسل العالم ان طواقم الانقاذ لاتزال تبحث فيها من أجل انتشال جثث النازحين من تحتها.

وأکد احد النازحين ان منطقة المواصي تعرضت لـ6 صواريخ قلبت الليل نهاراً وتغيرت المنطقة من ملاذ آمن الی مقبرة يبحث الجميع تحتها عن جثامين عائلته تحتها.

وقالت احدی النازحات:کنا نائمين واذا بالصواريخ تقلب الخيام علی رؤوسنا واصبحنا نبحث عن طريق للخروج من تحت الانقاض، فاصيبت بعض النساء في جسدها واحترقت اجسام البعض وفقدنا جميع اغراضنا.

مجازر الاحتلال لاتتوقف وعدد الشهداء في ازدياد مستمر في ظل استمرار القصف الاسرائيلي للمناطق الامنة في غزة.