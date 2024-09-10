موسكو تؤكد التزامها بالتوافقات السابقة مع طهران حول ممر زنغزور

العالم - روسيا

وفي لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "على أكبر أحمديان" الذي جرى على هامش اجتماع بريكس الأمني بمدينة سانت بطرسبرغ اليوم، أضاف شايغو: فيما يخص الجزر الايرانية الثلاث، فإن موسكو تؤكد على دعمها لوحدة أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي أن روسيا تستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للتحضير للتوقيع على اتفاق أساسي جديد بين طهران وموسكو.

و قال شويغو: "نحن مستعدون لتعزيز التعاون من خلال مجلس الأمن، ونواصل مراقبة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".

وأضاف: "ونتطلع إلى إبرام اتفاق أساسي جديد بين البلدين قريبا، ونستكمل الإجراءات اللازمة لإعداد الوثائق للتوقيع من قبل الرئيسين (الروسي والإيراني)".

إلى ذلك أكد احمديان استعداد إيران التام، لتوسيع التعاون مع روسيا في كافة المجالات ولاسيما الاقتصادية.