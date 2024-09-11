الرئيس الايراني لقناة العالم: يجب توفير أرضية آمنة للعلاقات التجارية مع العراق

العالم - إيران

وقال الرئيس مسعود بزشكيان في مقابلة مع مراسل قناة العالم على هامش اجتماع مع رجال الأعمال والناشطين الايرانيين في العراق إنه من الضروري أن تتوفر أرضية آمنة للزيارات والمبادلات والعلاقات التجارية مع العراق، ما يتطلب وضع خطط أمنية مشتركة للبلدين والتي من شأنها أن تؤدي لتنمية العلاقات والمشاريع الاقتصادية

واضاف الرئيس بزشكيان: والخطوة الأولى لتفعيل هذه الخطط هي الحوار والتفاوض المشترك وأن نؤكد على أخوتنا، حيث أن الأخوة هي التي تديم علاقاتنا وأواصرنا.

ووصل الرئيس بزشكيان صباح اليوم الى العاصمة العراقية بغداد على راس وفد حكومي، والتقي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين، وتم توقيع 14 مذكرة تفاهم بين البلدين.