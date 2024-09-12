خلافات حادة حول الأسرى تتحول إلى صراخ بين سموتريتش وبن غفير

العالم - الاحتلال

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن اللقاء شهد تصاعدا في التوتر بين الوزيرين، حيث انتهت المشادة بتبادل التلاوم والاتهامات.

بن غفير عرض خلال الاجتماع خطة لبناء 5000 مكان احتجاز جديد، وطالب بتمويل خاص لهذا المشروع، مما أثار استياء سموتريتش، الذي رد عليه غاضبا، داعيا إياه لاستخدام الأموال المتاحة بالفعل في ميزانية وزارة الأمن الداخلي قبل المطالبة بميزانية إضافية.

رد بن غفير كان سريعا وحادا، حيث قال لسموتريتش: “هل أنت طبيعي؟ لقد بنينا 3000 مكان احتجاز، وهو إنجاز لم يتحقق منذ سنوات في مصلحة السجون، فهل تريد أن نأخذ السجناء إلى بيوتنا على ظهورنا؟”

ورغم التوتر، أفادت الصحيفة، بأن نتنياهو تدخل وأصدر توجيهاته، لإيجاد حل سريع لبناء 470 مكان احتجاز إضافيا بشكل فوري، إلا أن مسألة الميزانية المطلوبة لهذا المشروع لم تحسم بعد، وفقا لمصادر مطلعة.

وباتت قضية السجون، تشكل محورا جديدا للتوتر بين الوزراء في حكومة الإحتلال، حيث يجمع البعض على أهمية حلها، لكن تظل مشكلة الميزانية عائقا رئيسيا أمام تنفيذ الخطط المقترحة.