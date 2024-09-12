حزب الله يبرق إلى عائلة الشهيد ماهر: انه نموذج لكل أردني وعربي حر

العالم - لبنان

واكد مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي في برقيته الى عائلة الشهيد الاردني ماهر ذياب الجازي أن عمليته البطولية الاستشهادية ضد العدو الصهيوني هي امتداد لنضال جده الشيخ هارون سحيمان الجازي، قائد سرية متطوعي أبناء الحويطات في معركة القسطل دفاعاً عن القدس عام 1948م. واستلهاماً من معركة الكرامة البطولية التي سطرها القائد الاردني ابن عشيرة الحويطات العميد الركن مشهور حديثة الجازي.

وتوجه الموسوى الى عائلة الشهيد ماهر الجازي بالقول: أيّها النشامى، إن ابنكم الشهيد الشجاع ، المقدام الغيور ماهر قد أكد بشهادته، وسخائه بروحه؛ للذود عن المظلومين والمقهورين المستباحة دماؤهم من أخواننا في فلسطين، على عمق ارتباطه وعشيرته والشعب الأردني بأرضنا العربية ، وليشكل النموذج، والمثال، والقدوة لكل أردني وعربي حر وأبيّ للدّفاع عن أوطاننا ، وحفظها من الغزاة الصهاينة المجرمين وراعيتهم الإدارة الامريكية.

واضاف الموسوي ان الشهيد ماهر الجازي أكمل الشهيد ماهر مسيرة الأجداد ليفتح أمام الشعب الأردني، من جسر الملك حسين معبراً لأبناء هذا الشعب الأبيّ ليهبوا كرجل واحد للدفاع عن أخوانهم في فلسطين، وحفظ الأردن من الأطماع الصهيونية التاريخية التي تحيق به أرضًا وشعبًا.

وختم الموسوي برقيته لعائلة الشهيد ماهر الجازي قائلا: إن عطاءاتكم، أيها الأوفياء الأبرار، والنشامى الأحرار تفوق كل عطاء، وإن دم الشهيد البطل ماهر سينير طريق المناضلين والمجاهدين العابرين الى القدس الشريف.