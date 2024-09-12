صورة/هدية خاصة من مسعود بارزاني للرئيس الايراني

العالم- ايران

والتقى بزشكيان خلال زيارته إلى أربيل، بارزاني وبحث الجانبان قضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش هذا اللقاء أهدى بارزاني نسخة من الرواية التاريخية الكردية'ممو زين' للرئيس الايراني.

يذكر ان "مَم وزين" أو "مَمُو زينْ" هي ملحمة شعرية من الأدب الكردي، كتبها أحمد خاني في 2661 بيتاً شعرياً عام 1692م، وترجمها إلى العربية الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي.

وهي تحكي قصة حب كلاسيكية في مرحلة تاريخية ممزوجة بقصة عشق بين الأميرة زين شقيقة حاكم بوطان وشاب يدعى مم، وهو ابن أحد عُمّال الأمير. حيث يموت العاشقان في نهاية القصة.

وقد وصل الرئيس مسعود بزشكيان اليوم الخميس إلى اربيل في اطار زيارته الى العراق، وكان في استقباله رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

وهذه هي الزيارة الاولى لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى كردستان العراق.

وكان الرئيس بزشكيان قد بدا زيارته للعراق يوم الاربعاء على رأس وفد رفيع يضم كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الايرانيين.