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هل غشت هاريس خلال المناظرة مع ترامب؟قرط اللؤلؤ يثير الشكوك!

هل غشت هاريس خلال المناظرة مع ترامب؟قرط اللؤلؤ يثير الشكوك!
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

لم تمر سوى دقائق معدودة على انطلاق المناظرة بين دونالد ترامب، وكامالا هاريس، حتى ظهرت العديد من نظريات المؤامرة التي تقول إن هاريس وضعت سماعات أذن مخفية للتواصل مع مساعديها. 

العالم- الامريكيتان

وعلى نطاق واسع، تم تداول منشور على "إكس" يقول إن "هاريس كان يتم توجيهها باستخدام سماعات أذن مدمجة في قرط اللؤلؤ أثناء المناظرة الرئاسية".

واكتسبت هذه المؤامرة زخما سريعا بين مؤيدي ترامب، وأعادت حسابات المنشورات العديدة التي تم تداولها، التي اتهمت هاريس باستخدام سماعة أذن للحصول على إجابات للأسئلة.

واستند الادعاء إلى أن القرط الذي كانت ترتديه هاريس يشبه ما يسمى "الأقراط الصوتية" NOVA H1 وهي أقراط تقول الشركة المصنعة لها إنها "سماعات أذن لاسلكية مدمجة في زوج من الأقراط".

لكن في المقابل، فند العديد من المعلقين وقنوات إخبارية هذه النظرية.

ونشر البعض صورا عديدة لهاريس تظهر أنها لطالما كانت مهتمة بارتداء أقراط اللؤلؤ.

ونشرت حسابات عدة صورا أخرى تثبت أن القرط الذي ارتدته هو قرط حقيقي من الذهب تنتجه شركة "تيفاني هاردوير".

وهذه المعلقة نشرت صورة تظهر هاريس وهي ترتدي القرط ذاته في مناسبة أخرى:

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها نظريات المؤامرة عن ارتداء سماعات مخفية أثناء المناظرات، وهو ما حدث لهيلاري كلينتون خلال انتخابات عام 2016، وجو بايدن في 2020.

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