وسط تظاهرات غاضبة.. الاتراك يشيعون جثمان الناشطة عائشة نور

العالم _ مراسلون

الناشطة التركية التي قتلتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الفلسطينية المحتلة برصاصة قناص، اثار قتلها الراي العام العالمي والراي العام خصوصا هنا في تركيا.

المشاعر الشعبية الغاضبة عبر عنها المواطنون في تركيا والمتضامنون عبر هتافات ودعوات للانتقام، انتقام من خلال مسار قانوني بحاكم الاحتلال على الجريمة وجرائم الابادة التي يرتكبها في فلسطين

ومسارات اخرى تستخدم فيها كل اوراق القوة للجم الاجتلال وردعه.

وكان المدعي العام التركي قد اعلن البدء بالتحقيق بحادثة قتل جنود إسرائيليين الناشطة عائشة نور في الضفة الغربية المحتلة وسط وعود بأن يتم اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن جريمة "القتل العمد" تحت بند جريمة ضد الإنسانية.

ليست المرة الاولى التي يقتل فيها نشطاء اتراك على يد الاحتلال الاسرائيلي فحادثة الاعتداء على سفينة مافي مرمرة وقتل نشطائها لازال صداها حاضرا في الساحة التركية وامام مقتل واستشهاد الناشطة عائشة نور ازكي يتجدد المطالب بضرورة الانتقام لدماء كل شهداء الذين سقطوا في طريق الدفاع عن فلسطين.