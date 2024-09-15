الصاروخ اليمني 'بوابة الولوج' لضرب 'اسرائيل'

العالم - خاص بالعالم

وقال اليوسفي في حديث خص به قناة العالم الاخبارية:"هذا الصاروخ، يعتبر بوابة الولوج لمزيد من الرد علی الکيان الصهيوني وهذه العملية هي جزء من مساندة الشعب الفلسطيني، وهي جزء من عمليات انقاذ الشعب الفلسطيني وجزء من الرد علی جريمة استهداف الکيان الصهيوني للحديدة".

وأکد ان العجز الاسرائيلي عن صد هذا الصاروخ اليمني الذي قطع أکثر من 1800 کيلومتراً قبل الوصول الی تل أبيب سيتيح لصنعاء المباشرة بردود متتالية علی جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح اليوسفي ان تل أبيب مدينة محصنة بعدة منظومات دفاعية لصد الصواريخ، ووصول الصاروخ اليمني الی هذه المدينة يعتبر انجازاً رمزياً يؤکد قدرة اليمن الی الوصول الی بنک أهدافه.

وشدد اليوسفي علی ان کيان الاحتلال سيتجرع مرارة الرد اليمني ويدفع فاتورة جرائمه في ابادة الشعب الفلسطيني وايضاً جريمة استهداف الحديدة في اليمن.

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وأضاف ان الهجمات التأديبية اليمنية سوف تستمر حتی توقف العدوان الاسرائيلي علی غزة والتوبة الکاملة عن هذه الجرائم والالتزام بشروط صنعاء لتوقف الهجمات اليمنية.

وفي إطار الرد اليمني على استهداف الكيان الصهيوني لمدينة الحديدة قامت القوات المسلحة اليمنية بضرب عمق الكيان الصهيوني في يافا تل ابيب، حيث استطاع صاروخ يمني فرط صوتي باليستي بعيد المدى من نوع أرض - أرض أن يصل إلى هدفه في وسط كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين المحتلة.

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