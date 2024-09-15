عملية مركبة للقسام برفح توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

العالم - فلسطين

فقد قالت كتائب القسام -في بيان لها عبر تطبيق تليغرام- إن العملية المركبة بدأت باستهداف جرافة عسكرية بقذيفة الياسين 105 في حي الجنينة شرقي رفح.

وأضافت أنه فور وصول قوة إنقاذ إسرائيلية تم استهداف ناقلة جند بجوارها عدد من الجنود بقذيفة الياسين 105، مما أسفر عن سقوطهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد عباد الرحمن بحي الجنينة.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنه تمكن من القضاء على كتيبة حماس وتدمير معظم الأنفاق في منطقة رفح التي اجتاحها في مايو/أيار الماضي.

كما تأتي في ظل استمرار عمليات المقاومة في محاور أخرى بينها جنوب مدينة غزة، وفي محيط محور نتساريم بوسط القطاع حيث تتواتر الهجمات على قوات الاحتلال المتحصنة هناك.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ345، منفّذةً عمليات نوعية على امتداد القطاع، ومحققةً إصابات مؤكّدة في صفوفه وآلياته.