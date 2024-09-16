أوروبا تحظر 'المرجان' الجزائرية بشكل مفاجئ..لماذا؟

العالم- الجزائر

وبحسب تقرير لقناة "الوطنية" المحلية، حجزت السلطات الفرنسية الحاويات المملوءة بالمنتج في ميناء مرسيليا، مما أثار تساؤلات حول أسباب الحظر.

ويبدو أن السلطات الفرنسية استندت إلى لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 207/2021، والتي تنظم المنتجات المسموح بتداولها داخل السوق الأوروبية، حيث تبيّن أن الجزائر ليست من ضمن الدول المصرح لها بتصدير منتجات الألبان أو البيض ومشتقاتهما، وهي مكونات تدخل في صناعة شوكولاتة "المرجان".

ممثل الفدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين لطفي خمار، قال بدوره إن شوكولاتة "المرجان" حققت نجاحًا ملحوظًا بين المستهلكين الأوروبيين، وخاصة في فرنسا.

وأضاف أن قرار الاتحاد الأوروبي بمنع دخول المنتج إلى كافة الدول الأعضاء أثار استياءً لدى المستهلكين الجزائريين.

من جانبه، استنكر رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، هذا الحظر عبر صفحته على فيسبوك، بحجة تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن استغرابه من توقيت القرار؛ عندما أصبح المنتج "يشكل خطرا على منتوجهم المحبوب، قاموا بكل التحاليل وخرجت كل اللوائح".

وكانت شوكولاتة "المرجان" متوفرا في الأسواق الجزائرية منذ عام 2021، لكنها اكتسبت شهرة واسعة في فرنسا في وقت لاحق. وتحول المنتج إلى حديث الساعة، مع شكوى بعض مستخدمي "تيك توك" من نفاد الكميات بسرعة من المتاجر، وتبادلهم نصائح حول مكان شرائه.

كما انتشر مقطع فيديو في صيف 2024، يظهر شبابًا فرنسيين يتذوقون "المرجان" لأول مرة، ويصفون طعمه باللذيذ، مقارنين إياه بطعم منتجات أخرى. وبعد انتشار المقطع، تناول العديد من وسائل الإعلام الفرنسية المنتج في برامجها.

وبينما يسعى مسؤولون جزائريون للحصول على وثائق رسمية تؤكد قرار الحظر ومحاولة حل هذه المشكلة، تتواصل قصة نجاح "المرجان" في فرنسا، حيث باتت المتاجر تضع قيودًا على كمية الشراء لكل زبون نظرًا للإقبال الكبير.