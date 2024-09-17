الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك يوم الأحد

العالم - ايران

و من المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيكون موعد كلمة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، والتي سيعلن فيها عن وجهات نظر الشعب الإيراني.

ومن برامج بزشكيان خلال هذه الزيارة، القاء كلمة في الاجتماع الجانبي للجمعية العامة المسمى "قادة المستقبل"، ولقاء الإيرانيين المقيمين في أمريكا، ولقاء بعض الزعماء الدينيين، ولقاء مديري وسائل الإعلام ومراكز الفكر وعقد اجتماعات ثنائية أخرى مع بعض القادة الأوروبيين والآسيويين والإسلاميين.