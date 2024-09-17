إيران تؤكد استعدادها لتقديم المساعدات لجرحى الحادث الإرهابي في لبنان

وفي اتصال هاتفي مع وزير الصحة اللبناني فراس الابيض، اليوم الثلاثاء، أدان الوزير ظفرقندي الحادث الإرهابي السيبراني الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني المظلوم، وأعرب عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا.

كما أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدات طبية ودعم لجرحى هذا الحادث الإرهابي.

من جانبه شكر وزير الصحة اللبناني، نظيره الايراني على إعرابه عن تعازيه في الساعات الأولى من هذا الحادث، وأكد أن ظروف الإغاثة تحت السيطرة والجرحى يخضعون للعلاج، وسنستعين بالتأكيد بالمساعدات الإنسانية من الدولة الصديقة والشقيقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا لزم الأمر.

إعلان استعداد الهلال الأحمر الإيراني

وأعلن بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني، بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور ظفر قندي، استعداد الجمعية لإرسال فرق علاجية طارئة إلى لبنان لتقديم الخدمات لجرحى الانفجارات.

كما أكد استعداد الجمعية لنقل المصابين إلى مستشفيات البلاد لتلقي العلاج اللازم.

وقد حمّل حزب الله، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن عدوانه الإجرامي، الذي ‏طال مدنيين، عبر تفجير أجهزة اتصال لاسلكية، "بايجر"، في عددٍ من المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب، في بيانٍ، إنّه يحمّل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة"، واصفاً ما جرى بـ"العدوان الآثم".

وأعلن حزب الله أنّ "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد القصاص العادل على هذا العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".

وشدّد الحزب على موقفه بشأن النصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ "شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصاراً ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية، وإسناداً ميدانياً متواصلاً" لهم.