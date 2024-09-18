عقيلة السفير الايراني لدى لبنان: عملية علاج السفير أماني تسير بشكل جيد

العالم - ايران

وفي إشارة إلى عملية علاج مجتبى أماني، كتبت قديريان في رسالة نشرتها على حسابها الشخصي: "أشكركم جزيل الشكر على محبة الأعزاء. لقد كان وزير الخارجية المحترم إلى جانبنا بدعواته القيمة وجهوده في ظل ظروف صعبة بعد هذا الحادث الإرهابي المأساوي".

وذكرت: الحمد لله، عملية علاج السيد أماني تسير بشكل جيد، معربة عن املها بالقضاء على إسرائيل الإرهابية في أقرب وقت ممكن.

وأصيب السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني أمس الثلاثاء، في انفجار جهاز اتصال لاسلكي Pager، بعدما انفجرت مئات من الأجهزة اللاسلكية في لبنان، خلال عملية وصفت بـ"الاختراق الأمني الكبير".

وقد حمل حزب الله، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن عدوانه الإجرامي، الذي ‏طال مدنيين، عبر تفجير أجهزة اتصال لاسلكية، "بايجر"، في عددٍ من المناطق اللبنانية.

وقال الحزب، في بيانٍ، إنّه يحمل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة"، واصفاً ما جرى بـ"العدوان الآثم".

وأعلن حزب الله أنّ "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد القصاص العادل على هذا العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".

وشدد الحزب على موقفه بشأن النصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ "شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصاراً ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية، وإسناداً ميدانياً متواصلاً" لهم.