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بزشكيان: استخدام وسائل الرفاهية كأداة للاغتيال هو قمة الإرهاب

بزشكيان: استخدام وسائل الرفاهية كأداة للاغتيال هو قمة الإرهاب
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ان استخدام الكيان الصهيوني لوسائل مخصصة للرفاهية كأداة للاغتيالات هو قمة الإرهاب ووصمة عار على جبين الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

العالم- ايران

وادان بزشكيان اليوم الاربعاء، جريمة الكيان الصهيوني في تفجير اجهزة البيجر في لبنان، خلال تصريحات له في جلسة مجلس الوزراء واعتبر ان استخدام الكيان لوسائل مخصصة للرفاهية كأداة للاغتيالات هو قمة الإرهاب وهو سقوط للإنسانية ووصمة عار في جبين الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الايراني: "ان الاعتداء الاسرائيلي على لبنان يعكس عدم مصداقية الغرب وأميركا في مساعيهم لوقف اطلاق النار ومواصلتهم الدعم الكامل لجرائم الاحتلال الصهيوني"، معتبرا هذا الحادث عار على الدول الغربية وخاصة أميركا الذين لا يتورعون عن تحقيق اهدافهم اللاإنسانية.

وتابع بزشكيان ان علاج هذا الوضع يكون بوحدة وتماسك المسلمين والدول الإسلامية لتحطيم سلسلة قمع وجرائم الكيان الصهيوني وانصاره ضد الفلسطينيين المظلومين والعالم الاسلامي.

وختم بزشكيان قائلا: "ان استخدام الادوات التي صنعت لراحة ورفاهية الانسان كأداة للارهاب ضد من لا نتفق معهم بالرأي هو دليل على انهيار الانسانية وسيادة وتسلط الوحشية والاجرام وهو قمة الارهاب".

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