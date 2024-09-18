شاهد.. جماهير غفيرة في مراسم تشييع شهداء لبنان

العالم - لبنان

ففي عمل من أعمال الإرهاب السيبراني، فجّر كيان الاحتلال الاسرائيلي يوم امس الثلاثاء أجهزة اتصال في لبنان، مما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الأشخاص، بمن فيهم سفير جمهورية إيران الإسلامية في بيروت.

وتعليقاً على العدوان الذي إستهدف مناطق لبنانية عدة موقعاً عدداً من الشهداء وما يزيد عن 2500 جريح، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن هذا "هو ديدن الإحتلال الإسرائيلي ومستوياته الأمنية والعسكرية والسياسية، الغدر والإرهاب، والقتل الجبان على نحو يخالف كل القواعد الأخلاقية والقانونية والإنسانية".

وأضاف بري: إن ما أقدمت عليه "إسرائيل" لا يرقى الى مستوى المجزرة فحسب، إنما هو جريمة حرب موصوفة لم يعد جائزاً من المجتمع الدولي الإكتفاء بعبارات الإدانة والشجب والإستنكار، إن العالم بأسره مدعو الى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن إستمرت على هذا النحو من التفلت والإجرام فهي آخذة المنطقة والأمن والإستقرار الاقليميين نحو شر مستطير.

كما شيع اللبنانيون شهداء المقاومة الاسلامية الذين سقطوا في لبنان على طريق القدس.