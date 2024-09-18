الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة أنصار الله تدين الجرائم الإسرائيلية في لبنان وتعتبرها مؤشر إفلاس

حركة أنصار الله تدين الجرائم الإسرائيلية في لبنان وتعتبرها مؤشر إفلاس
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة أنصار الله، الأربعاء، العمليات الإرهابية الإسرائيلية بحق لبنان والتي أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى، مؤكدة أن هذه العمليات بحق المدنيين تعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتمثل انتهاكا سافرا لسيادة لبنان.

العالم - اليمن

وقال الحركة في بيان لها إن "تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه سواء في غزة أو لبنان يأتي في ظل دعم ومساندة أمريكية على كل المستويات"، مشيرا أن "المقاومة الإسلامية في حزب الله تدفع ثمن مواقفها الإيمانية والأخلاقية الشجاعة المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة".

وأكدت الحركة أن "مواقف حزب الله فتكت بالعدو الإسرائيلي وألحقت به الكثير من الخسائر البشرية والمادية"، معتبرة أن "لجوء العدو الصهيوني إلى هذا النوع من الجرائم يدل على مدى الإفلاس والعجز في المواجهة العسكرية المباشرة".

وذكر المكتب السياسي للحركة أن "العدو الإسرائيلي يحاول من خلال هذه الجريمة إنقاذ نفسه من المواجهات المباشرة في الميدان"، معلنة "كامل التضامن مع الشعب اللبناني، وحق لبنان ومقاومته في الرد على هذا التصعيد الخطير بما يمثله من إيغال في الدم".

وجددت حركة أنصار الله في اليمن، ثقتها في لبنان والمقاومة الإسلامية في حزب الله على مواجهة التصعيد الإسرائيلي مهما كانت التحديات وبلغت التداعيات، مؤكدة وقوفها إلى جانب لبنان ومقاومته الإسلامية في مواجهة العدوان الصهيوني على لبنان وشعبها ومقاومتها.

روابط ذات صلة

تفجيرات لبنان تكشف حقيقة الاحتلال وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً يوم الجمعة بشأن تفجيرات لبنان

وقفة تضامنية للجامعيين أمام السفارة اللبنانية في طهران

المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يعلق على مجزرة 'البايجر' بلبنان