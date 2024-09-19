الحرس الثوري: القضاء على خلية إرهابية في محافظة كردستان

العالم - ايران

وجاء في بيان صادر عن مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" للقوات البرية للحرس الثوري يوم الخميس: في ظل المراقبة الدقيقة والاستخباراتية من قبل كوادر الامن في محافظة كردستان، وقعت الليلة الماضية خلية ارهابية كانت تخطط للتسلل الى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حدود مريوان بمحافظة كردستان، في كمين لقوات حرس حدود محافظة كردستان ومن ثم تم القضاء عليها.

واضاف: انه في هذا الاشتباك قُتل وجُرح عدد من عناصر الخلية، وتمت مصادرة معداتهم من قبل القوات العسكرية للبلاد.

وتابع البيان: هنالك من بين القتلى "ريبوار كريميان" أحد قيادات زمرة "كوملة" الإرهابية.

وحذر مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" للقوات البرية للحرس الثوري مرة أخرى الجماعات الإرهابية والعناصر العميلة للاستكبار العالمي، واعلن بانه لا يتحمل اي تحرك ضد أمن البلاد من هذه الزمر، وسيكون تدميرها في أي مكان كان أولوية حاسمة وعاجلة.

