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فيديو/الشاعر تميم البرغوثي يلقي قصيدة في بغداد تواجه هتافات الجمهور!

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

القى الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي قصيدة في القدس من داخل معرض بغداد الدولي للكتاب.

العالم-فلسطين

وشارك البرغوثي في ندوة حوارية قبل ان يلقي قصيدته المعروفة "القدس" امام الجمهور العراقي.

ولقيت القصيدة ترحيبا واسعا من الجمهور العراقي وهتافات دعما لفلسطين والمقاومة.. حيث هتف الجمهور "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" .

وكان البرغوثي ضيف شرف على المعرض بدورته الخامسة والعشرين يوم الجمعة الموافق 20 ايلول/سبتمبر حيث القى على مسامع الجمهور رائعته "ملحمة جلجامش".

وتستمر فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الخامسة والعشرين إلى يوم 22 أيلول/سبتمبر بمشاركة 600 دار نشر محلية وعربية وأجنبية من نحو 20 دولة.

واستضاف المعرض مجموعة كبيرة من الأدباء والشعراء والمفكرين العرب من بينهم الفلسطيني تميم البرغوثي والأردني أيمن العتوم والمغربي عبدالإله بن عرفة واللبنانية حنين الصايغ والمصري عبدالرحيم كمال.

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