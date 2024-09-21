مشاهد نادرة للشهيد 'إبراهيم عقيل' بصحبة قادة شهداء في حرس الثورة

العالم- لبنان

وتم تداول مشاهد قديمة للشهيد عقيل بصحبة قيادات من حرس الثورة الإسلامية الذين استشهدوا، وأبرزهم القائد السابق لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الحاج قاسم سليماني، الذي استشهد بغارة أميركية في العراق في مطلع 2020، والقيادي في حرس الثورة العميد محمد رضا زاهدي، الذي استشهد بغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق في أبريل الماضي.

وفي أحد المشاهد، يظهر إبراهيم عقيل وهو يشرح خططا عسكرية للشهيد قاسم سليماني:

كما أظهرت المشاهد إبراهيم عقيل وأحمد وهبي ووسام الطويل ومصطفى بدر الدين (كلهم استشهدوا).

وظهر عقيل إلى جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقيادات أخرى في الحزب بينها السيد هاشم صفي الدين.

وقال في أحد الكلمات إن "المنتصر الفعلي الحقيقي هم الشهداء، انتصروا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه".



صورة قديمة للشهيد ابراهيم عقيل الى جانب الشهيد قاسم سليماني