فيديو خاص: طائرات الاحتلال تحول مدرسة نازحين إلى ركام وأشلاء في غزة

العالم - مراسلون

مجزرة جديدة نفذتها طائرات الاحتلال بحق النازحين في مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مما خلف عدداً من الشهداء والجرحى.

قصفت طائرات الاحتلال صباح اليوم الأحد مدرسة كفر قاسم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، التي تأوي عشرات الأسر النازحة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وجالت كاميرا قناة العالم في الفصول الدراسية للمدرسة التي كان من المفترض أن تكون مليئة بالطلاب في هذا الفصل الدراسي، إلا أن العدوان الإسرائيلي جعلها مأوى للنازحين، ثم شنت طائرات الاحتلال غارة حولت فصولها الدراسية إلى ركام، واختلط الدم بالمقاعد الدراسية.

وقال أحد شهود العيان لمراسل قناة العالم: "كنا نسكن في الصفوف الدراسية بهذه المدرسة التي قالوا إنها مكان آمن، لم نرَ سوى الصواريخ تنزل علينا، وكان بنك أهداف الاحتلال الأطفال والنساء الذين أصبحوا أشلاء مقطعة، ولا يوجد كلام يوصف هذه المجزرة، نحن عبارة عن أرقام ولا يوجد لنا مسميات".

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