شاهد.. الاحتلال يستهدف مدارس النازحين في قطاع غزة

العالم - خاص العالم

سياسة الارض المحروقة يطبقها الاحتلال الاسرائيلي بكل تفاصيلها على قطاع غزة والغاية قتل وابادة اكبر قدر ممكن في المدنيين انتقاما لفشله في القضاء على حماس رغم المجازر والقصف والتدمير المستمر منذ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين يوم.

مدارس ايواء النازحين باتت تتصدر قائمة اهداف الاحتلال هذه الايام بعدما انتهى من تدمير كافة المباني والاحياء السكنية على الارض والتأكد من اخلائها من السكان.

مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات كانت هدفا لغارات الاحتلال اسفرت عن استشهاد ثلاثة اشخاص بينهم امرأة و طفل، مدرسة كفر قاسم التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي غزة ايضا تعرضت لقصف اسرائيلي استشهد اثر ذلك سبعة اشخاص و اصيب اخرون.

وفي دير البلح خلف قصف اسرائيلي لمنزل خمسة شهدا اربعة منهم اطفال.

وفي شمال القطاع، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مفترق نصار بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوبي القطاع اطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بمحيط الكلية الجامعية.في حين اطلقت المروحية النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

بعيدا عن القصف النازحون في جنوب القطاع الذي يعشيون في العراء قرابة عام تفاقمت مأساتهم بهطول الامطار الغزيرة التي غمرت خيامهم المتهرئة ناهيك عن معاناتهم من نقص مياه الصالحة للشرب والغذاء والأدوية.

ومع اقتراب فصل الشتاء وموسم الامطار بات اكثر من مليون نازح معرضين لمخاطر صحية وبيئية بالنظر الى انشاء مخيماتهم على بعد اقدام من الشواطيء الرملية وهؤلاء اما يتعرضون لحركة المد و الامواج اما للغرق في مياه الصرف الصحي.