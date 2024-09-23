هكذا رد الحشد الشعبي على توجيهات المرجعية العليا بشان لبنان

العالم - العراق

وجاء في البيان:

تلقينا باهتمام كبير بيان المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف) حول الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتي استهدفت المقاومين الأبطال والمدنيين الابرياء العزل وماتزال مستمرة في غاراتها الوحشية على المناطق المأهولة بالسكان.

اننا اذ نعلن التضامن الكامل مع الاشقاء في لبنان امام الغطرسة الصهيونية وآلة القتل اليومية التي تتنقل بين فلسطين ولبنان وسوريا، فاننا نعلن استعدادنا الكامل واستنفارنا التام لأبداء كل انواع المساعدة الممكنة على الصعيد الإغاثي والطبي والإنساني لأخواننا في لبنان استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا وانطلاقا من الواجب الانساني والاخوي والديني.

كما ندعو جميع الاخوة الى تقديم المساعدة والدعم الإنساني للاشقاء هناك بالتنسيق مع الحكومة العراقية والجهات الرسمية، لنكون بذلك مصداقا للحديث الشريف “مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمى”.

حفظ الله لبنان العزيز ارضا وسماءً وشعباً ومقاومة

فالح الفياض

رئيس هيئة الحشد الشعبي

23 أيلول

وكان المرجع الديني اية الله السيد علي السيستاني قد طالب ببذل كل جهدٍ ممكن لوقف العدوان الهمجي المستمر على لبنان وحماية الشعب من آثاره المدمرة، ودعا المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

وقال السيد السيستاني “هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الشعب اللبناني الكريم، حيث يتعرض بصورة متزايدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم وبأساليب متوحشة، شملت تفجير أعداد كبيرة من أجهزة الاتصالات الشخصية ونحوها، واستهداف مساكن مكتظة بالمواطنين حتى من النساء والأطفال، وشنّ غارات مكثفة على عشرات القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، مما أسفر – لحد الآن – عن استشهاد وجرح أعداد كبيرة من المقاومين الأبطال وغيرهم من المدنيين الأبرياء وتهجير عشرات الآلاف عن مساكنهم ومنازلهم”.