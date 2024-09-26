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العراق.. المقاومة الاسلامية توثق اطلاق مُسيّرات باتجاه 'إيلات' +فيديو

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

عرضت المقاومة الاسلامية في العراق، مشاهد من اطلاق، طائرات من دون طيّار، باتجاه هدف حيوي في أم الرشراش، “ايلات”، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - العراق

المشاهد التي نشرها الاعلام الحربي، تظهر لحظة انطلاق أربع طائرات، بـاريخ يوم أمس الاربعاء 25 ايلول / سبتمبر الجاري، باتجاه أم الرشراش المحتلة.

وفي بيان صادر عنها أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ” أنّ مجاهديها هاجموا الأربعاء 25-9-2024 بواسطة الطيران المسيّر، هدفاً حيوياً في ام الرشراش “ايلات” المحتلة”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية أن الهجوم يأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وأكدت المقاومة الإسلامية، ” استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

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