بزشكيان: نبحث عن علاج الخلافات وسوء الفهم في مجال السياسة

العالم - ايران

وضمن سلسلة لقاءاته في نيويورك ، اعتبر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه الأربعاء بالتوقيت المحلي، برئيس وزراء النرويج "يوناس غار ستوريه"، خفض التصعيد وتوسيع نطاق التفاعل والتواصل مع جميع دول العالم على أساس التفاهم الجيد ولاحترام المتبادل بأنه التوجه الرئيسي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: نظرا لخلفيتي الطبية ، فانني أبحث في السياسة أيضًا عن معالجة الخلافات وحالات سوء الفهم ونهج الوقاية ، وان الظروف الإقليمية الحرجة والمعقدة تتطلب أيضا مثل هذا النهج والرؤية لمعالجة تلك المشاكل، وينبغي اختيار الحلول الصحيحة والصائبة والتحرك بالمنطقة نحو الأمن والاستقرار.

واعتبر الرئيس بزشكيان أيضًا ، خلق الوحدة والتماسك بين الشعب وجميع المجموعات السياسية، وتوفير الأسس لاستخدام قدرات المرأة في المناصب الإدارية واختيار المديرين بغض النظر عن العرق والدين، من بين الإجراءات الإيجابية والفريدة التي اتخذتها حكومته لحل القضايا الداخلية ، وأضاف: نحن مستعدون للتفاعل والتعاون وتطوير العلاقات مع كافة الدول وسنحاول تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

واكد أن منطقتنا تحترق حالياً بنار حرب دنيئة متأثرة بأعمال وجرائم الكيان الصهيوني، وقال: بينما كانت رسالتي وشعاري في الانتخابات الرئاسية هو السلام والصداقة والأخوة مع العالم أجمع، قام الكيان الصهيوني في سعيه لإثارة المزيد من الحرب وتوسيع نطاق عدم الاستقرار والانفلات الأمني ​​في المنطقة، بعد يوم واحد من حفل التنصيب، باغتيال الشهيد هنية في طهران، وهو عمل مدان وغير إنساني وفق كافة المعايير والأنظمة الدولية.

وصرح إن هذا الكيان يسعى لجر إيران إلى الحرب بأفعاله، وقال: أي قانون أو اتفاق دولي يسمح لنظام بقتل آلاف النساء والأطفال من خلال قصف المناطق المدنية والمستشفيات والمدارس، فيما العالم يتفرج فقط على هذه الجرائم ولا يتخذ أي إجراء لمعاقبة المعتدي.

وشدد الدكتور بزشكيان على ضرورة أن يكون للمنظمات والمؤسسات الدولية والدول المستقلة دور في إجبار الكيان الصهيوني على وقف الحرب في المنطقة والعدوان على غزة ولبنان وقال: نعتقد أن جهود النرويج في هذا الاتجاه يمكن أن تكون فعالة.

وفي هذا اللقاء، وصف رئيس وزراء النرويج "جوناس غار ستوريه" أيضاً نهج الدكتور بزشكيان لخفض التصعيد والتفاعل مع العالم بانه رسالة وتطور ايجابي ، وأكد اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع إيران، وقال: "النرويج مستعدة لاستخدام كافة قدراتها لتقليل الخلافات وتعزيز العلاقات بين إيران وأوروبا.

واكد رئيس وزراء النرويج ايلاء أهمية وقيمة كبيرة لثقافة إيران الغنية وحضارتها العريقة، وأعرب عن استعداده لتعزيز التعاون في مجال السياحة لتعريف الشعب النرويجي بالثقافة والحضارة الإيرانية.

واذ أعرب عن قلقه إزاء تصاعد الأزمة في المنطقة، قال يوناس جار ستوريه: مع الاعتراف بالحق في تشكيل دولة فلسطينية مستقلة، فإننا نطالب بوقف فوري للحرب ووقف إطلاق النار في غزة، وسنعمل في هذا الاتجاه.