وزير الاقتصاد الإيراني يلتقي نظيريه القطري والأوزبكستاني

العالم – إيران

وقال وزير الاقتصاد القطري في اللقاء إن بلاده تولي اهمية لإيران مضيفا أن إيران لديها خبرات قيمة في مختلف القطاعات لاسيما القضايا المالية "وسعداء بأن نستضيف قريبا الرئيس الإيراني وتفعيل اللجنة المشتركة للتبادل المالي بين البلدين".

أما وزير الاقتصاد الإيراني فقد أكد أن قطر تعد شريكا استراتيجيا لإيران معربا عن أمله بأن يتم خلال لقاء وزيري خارجية البلدين، التوصل إلى اتفاقات لتسهيل استخدام الطاقات المتبادلة.

كما التقى همتي، وزير الاقتصاد الأوزبكستاني لمتابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها إبان الحكومة الإيرانية السابقة وكذلك تسوية المشاكل المالية المصرفية بين البلدين.

وناقش الطرفان توسيع علاقات الترانزيت بين البلدين وزيادة التجارة إلى مليار دولار.

وقال وزير الاقتصاد الأوزبكستاني إن أحد أهداف التعاون مع إيران هو تطوير الممرات.

هذا وكتب همتي في منشور على منصة "إكس" أن القوتين الاقتصاديتين الثانية والخامسة في العالم، أكدتا على توسيع التعاون الاقتصادي مع إيران، والاستثمار فيها.

وكتب وزير الاقتصاد الإيراني: عقدت محادثات جيدة مع وزيري المالية في الصين والهند، وهما الاقتصادان الكبيران في الشرق، على هامش اجتماع وزراء الدول الاعضاء في بنك التنمية الآسيوي كلا على انفراد.

وأضاف أن القوتين الاقتصاديتين الثانية والخامسة في العالم أكدتا عزمهمها لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران والاستثمار فيها.