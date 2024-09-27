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من هو القيادي في حزب الله 'محمد حسين سرور' الذي اغتيل على يد الاحتلال؟

من هو القيادي في حزب الله 'محمد حسين سرور' الذي اغتيل على يد الاحتلال؟
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

زفت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد القائد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

العالم- لبنان

وارتقى الشهيد سرور شهيدا على طريق القدس إثر عملية اغتيال "إسرائيلية" غادرة بتاريخ 26/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي ما يلي نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور:

- مواليد بلدة عيتا الشعب (جنوب لبنان) 08-07-1973.

- انتسب إلى صفوف المُقاومة الإسلامية عام 1986.

- تدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.

- شارك في العديد من عمليات المُقاومة الإسلامية ضد الإحتلال "الإسرائيلي".

- كان من الضباط الأساسيين في التصدي للهجمات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية، وفي مُختلف المُحافظات السورية.

- تنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوة الجوية في المُقاومة منذ العام 2020.

- قاد العمليات العسكرية للقوة الجوية في المُقاومة الإسلامية على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى تاريخ شهادته المُباركة.

- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عملية اغتيال "إسرائيلية" غادرة بتاريخ 26/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية.

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