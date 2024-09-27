لجان مقاومة فلسطين: نتنياهو مجرم وخطابه بالأمم المتحدة أكاذيب وأباطيل

العالم - فلسطين المحتلة

وأشار المكتب الإعلامي في بيان إلى أن "مهاجمة المجرم نتنياهو للأمم المتحدة من منابرها يؤكد بأن الكيان الصهيوني ما هو الا كيان مارق بات منبوذًا ومنفصلًا عن الإنسانية والبشرية ولا يفهم إلا لغة المقاومة والصمود والمواجهة المفتوحة".

وشدد على أن "الخطاب الفاشي للمجرم نتنياهو ما كان ليكون بهذا الإجرام والفاشية لولا السلاح والصواريخ الأميركية التي تقطع أوصال النساء والأطفال والمدنيين العزل ويعيث فسادًا ودمارًا وقتلًا وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن "مغادرة غالبية الوفود لحظة إلقاء المجرم المارق نتنياهو كلمته في الأمم المتحدة يؤكد أن أكاذيبه وأباطيله باتت مكشوفة ومعروفة وأنه مجرد مجرم حرب نازي قاتل للنساء والأطفال".

كما أكد أن "النزعة العدوانية والاجرامية والغطرسة التي حملها خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة تستدعي سرعة توحيد كافة الساحات وجهود قوى الأمة والإلتحاق بمعركة طوفان الأقصى والتصدي للأطماع والمخططات الصهيونية التي ترتكز للأساطير والخرافات التلمودية الفاشية".