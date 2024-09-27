أول تعلیق لأنصار الله على استهداف بيروت

العالم - اليمن

وقال محمد عبدالسلام و هو من قيادات أنصارالله في صفحته على مواقع التواصل: ان هستيريا القصف على الضاحية الجنوبية تكشف حجم ما يعانيه العدو من خيبة وإحباط أمام صلابة المقاومة الإسلامية وثباتها على موقف إسناد غزة.

واضاف: يقيننا أن خيبة العدو ستتعاظم وتنتظره هزيمة محققة تضعه على خط الزوال بإذن الله. وجدد عبدالسلام تضامن الشعب اليمني كل التضامن مع لبنان الشقيق وشعبه العزيز ومقاومته الباسلة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت وأدت إلى انهيار عدة مباني سكنية.

وتعد هذه هي الغارة الأكبر والأوسع على بيروت منذ العدوان الصهيوني الأخير، وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، فيما تواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين، وتعمل فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض وانتشال الجثث منها.

وعقب الهجوم الإسرائيلي أكدت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر أمنية مقربة من حزب الله أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.

کما قال مصدر آخر فی حزب الله إن السيد هاشم صفي الدين على قيد الحياة رغم مزاعم إسرائيلية.

وقال متحدث باسم جيش الإحتلال ان الغارات الاسرائيلية استهدفت المقر المركزي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وادعى أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي: ان قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان يستهدف امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.