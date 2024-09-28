شاهد عدد ووزن القنابل التي أدت لإغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه منذ حوالي نصف ساعة أيضا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت لتكون ليكون عدد الغارات التي شنتها الطائرات منذ يوم أمس حوالي 37 غارة، منوها إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي إحصائية رسمية من وزارة الصحة حول عدد الشهداء والجرحى.

ولفت مراسلنا إلى استهداف طائرات الإحتلال الإسرائيلي سيارة على طريق ضهر البيدر، ولكن نجا سائقها و الركاب ايضا على اوتوستراد زحلة في البقاع الاوسط، كما استهدف الإحتلال أيضا دوار شتورا في البقاع منوها أن العدوان يدخل يومه السادس حيث شنت طائرات الإحتلال اعتداءات عنيفة جدا طالت مدينة بعلبك وبالأخص عند المدخل الجنوبي، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء بالاضافة الى مجزرة ارتكبتها طائرات العدو الصهيوني في بلده طريا غربي بعلبك ايضا راح ضحيتها اربعة شهداء ارتقوا على طريق القدس.

ونوه مراسلنا إلى أنه في غرب بعلبك شنت طائرات العدو الاسرائيلية غارة على بلدة قصرنبا أيضا وغارة على بلدة الخضر في البقاع الاوسط، أدت الى ارتقاء ثمانية شهداء لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالوضع الآن في الضاحية الجنوبيه لبيروت الطائرات المسيرة لا تغادر سماء الضاحية منذ ساعات الصباح الاولى على علو منخفض جدا.

وأوضح مراسلنا ما يتعلق برد حزب الله اليوم كان رداً عنيفا على ما يقوم به هذا العدو الغاشم والبربري من اعتداءات على أبناء الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع فقد دكت المقاومة الإسلامية العمق الصهيوني بصليات من صواريخ"فادي 3 "وغيرها من الصواريخ حيث وصلت هذه الصواريخ الى حيفا، والى طبريا أيضا كما استهدف حزب الله مطاررمادي بصليات صاروخية ما أدى الى وقوع إصابات في هذا الاستهداف، وهوالرد حتى الان من قبل حزب الله على كل الإنتهاكات الاسرائيلية للبنان لاسيما في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب اللبناني وفي البقاع الاوسط.

وبين مراسلنا بأن العلاقات الاعلامية في حزب الله قد نعت الشهيد سيد المقاومة على طريق القدس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي استشهد امس في الغارة العنيفة التي شنتها طائرات العدو الصهيوني على منطقة حارة حريك واستهدفت مجمعا سكنيا وبحسب معلومات قالتها صحيفه يدوعوت أحرونوت العبرية فان الإغتيال كان قد تم 83 قنبلة وكل قنبلة تعادل 1 طن، وبهذا يكون الوزن الاجمالي للمواد التي ألقيت على المبنى وأدت الى إغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 83 طنا.

وكانت زفت المقاومة الاسلامية في لبنان اليوم السبت امينها العام السيد حسن نصر الله شهيدا على طريق القدس وذلك اثر العدوان الصهيوني الغادر على ضاحية بيروت يوم امس الجمعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...