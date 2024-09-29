شاهد.. ايران تحذر من خطر اندلاع حرب شاملة بالمنطقة

العالم - خاص العالم

تتوالى ردود الأفعال الايرانية المنددة بجريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله لبنان الشهيد السيد حسن نصر الله الذي استشهد بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي حذر خلال لقائين منفصلين في نيويورك مع الامين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية من العواقب الخطيرة للاجراءات العدوانية والارهابية الأخيرة للكيان الصهيوني ضد لبنان والتي اسفرت عن استشهاد السيد نصر الله وجمع من رفاقه. كما أكد ضرورة أن تضطلع الامم المتحدة بمسؤولياتها لاتخاذ اجراء عاجل لحماية السلام والامن الاقليميين والدوليين.

وخلال لقائه الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه، طالب عراقجي بعقد قمة اسلامية طارئة لهذه المنظمة لمناقشة جريمة اغتيال الامين العام لحزب الله ومجازر الكيان في فلسطين ولبنان.



وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ان "عندما وردنا نبأ استشهاد السيد حسن نصر الله بذلنا جهوداً كبيرة لادانة الجرائم الاسرائيلية. لقد أثبت مجلس الأمن أنه غير قادر على حل هذه القضايا. والجميع يدرك أن المنطقة تواجه خطر اندلاع حرب شاملة وكل الاحتمالات واردة في ظل هذا التصعيد".

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الى ذلك طلبت بعثة ايران في الامم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر جريمة اغتيال الكيان الاسرائيلي، الأمين العام لحزب الله وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع نشوب حرب اقليمية شاملة.

من جهته أكد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في الميدان وهزم لذلك لجأ إلى الإرهاب من أجل البقاء والحيلولة دون إنهياره.

حيث قال محمد باقر قاليباف "الكيان الصهيوني لا يملك اليد الطولى في المنطقة ويسعى يائسا لتعويض خسائره عبر اعتماد اساليب الحرب المعقدة الرامية لاضعاف جبهة المقاومة لكنه أخطأ في حساباته. إن الولايات المتحدة شريك له في كافة هذه الجرائم. ونحن لن نتردد في دعم حركات المقاومة حتى تحقيق النصر".

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من جهته أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان الجريمة الهمجية التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي بالضاحية الجنوبية تمت بدعم سافر من النظام الاميركي الارهابي وحلفاءه الغربين الملطخة ايديهم بدماء النساء والاطفال العزل في فلسطين ولبنان. كما شدد على ان جبهة المقاومة ستلحق ضربات أشد بالجسم الآيل الى الزوال للكيان الصهيوني.

