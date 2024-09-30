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كنعاني: أفعال الكيان الصهيوني لن تمر دون رد

كنعاني: أفعال الكيان الصهيوني لن تمر دون رد
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" ان ايران لا تطلق شعارات فقط وانما تتحرك بالوقت المناسب واظهرت انها تواجه المعتدين بحزم وان الكيان الصهيوني ومن يريد زعزعة الامن القومي الايراني سيتلقى الرد ولن تبقى مغامراته وافعاله دون رد.

العالم - ايران

وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي صباح اليوم الاثنين، قدم المتحدث باسم الخارجية الايرانية أسمى التبريكات واحر التعازي باستشهاد سيد المقاومة امين عام المقاومة الاسلامية في لبنان السيد حسن نصرالله للشعب اللبناني وحكومته وحزب الله وعائلة الشهيد الكريمة، مؤكدا على استمرار نهج ومدرسة السيد حسن نصر الله.

واكد كنعاني انه مما لا شك فيه أن جبهة المقاومة والشعب اللبناني سينتصران ويحتفلان بتحرير القدس الشريف وبهزيمة وزوال الكيان الاسرائيلي في المستقبل القريب معتبرا ان الكيان الصهيوني الغاصب وبأعماله الجبانة هذه لن ينجح في حرف الانظار عن جرائمه ولن يتمكن أبدا من ترميم هزيمته التي لا يمكن إصلاحها او ترميمها.

وتابع ان الادارة الامريكية ايضا لن تكسب شيئا من كل هذه الجرائم، ولن تعوض إخفاقاتها الطويلة والمتتالية في المنطقة.

واشار كنعاني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت وعلى الفور بوضع الإجراءات الدولية والقانونية على جدول أعمالها تزامنا مع حضور وزير خارجيتها في نيويورك لاعلان مواقف ايران مباشرة بعد العمل الإجرامي الذي قام به الكيان الصهيوني باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية واستخدام القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لهذا الكيان بهدف اغتيال السيد حسن نصر الله.

يتبع ..

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