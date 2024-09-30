الشعب الإيراني يعلن ثباته علی نهج دعم المقاومة في لبنان

العالم - مراسلون

غضب جماهيري عارم يثير إيران الإسلامية ضد جريمة اغتيال الشهيد السيد حسن نصرالله، حيث شهدت مدن البلاد منذ الاعلان عن الجريمة تظاهرات ومسيرات حاشدة تندد بعملية اغتيال الامين العام لحزب الله وسيد المقاومة الشهيد حسن نصر الله.

وقالت مواطنة ايرانية مشارکة في التظاهرات:"إنّ السيد حسن نصرالله كان مكتباً وعقيدة وإنّ العقيدة لن تمحى بالرصاص والقنابل وسيبقى دمه ينير درب المقاومة".

وقال مواطن إيراني:"لن تتوقف حركة المقاومة باستشهاد السيد حسن نصر الله وستبقى إلى زوال الكيان الصهيوني الغاصب".

شعارات وهتافات رددها المشاركون منددة بعملية اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصرالله خلال المسيرات الغاضبة التي جابت الشوارع وسط تنديد بالصمت الدولي إزاء الجرائم الاسرائيلية في لبنان وفلسطين، مؤكدة على أنّ الجريمة الصهيونية الغادرة لن تزيد المقاومة إلا ثباتاً وصموداً في مواجهة الكيان الغاصب.

وقالت مواطنة إيرانية:"إنّ إسرائيل بكل ماتقوم به تزيد من قوة المقاومة وثبات شعوبها والكل يعلم أّنّ جميع هذه الجرائم تأتي بدعم الولايات المتحدة والغرب".

وقال مواطن إيراني:"بالتأكيد فإنّ الدعم الامريكي هو من الاسباب الرئيسية لهذه الجرائم لكن إذا اتحد المسلمون اكثر مما هو الآن ستزداد قوة المقاومة لكسر الصهاينة".

هذا وشهدت معظم مدن ايران الإسلامية تظاهرات عفوية رددت خلالها شعارات داعمة للمقاومة اللبنانية فيما كان الصمت الدولي ازاء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال محط تنديد واستنكار المشاركين مع مطالبات بمعاقبة الكيان الاسرائيلي علي جرائمه التي تنتهك كل الاعراف الدولية.